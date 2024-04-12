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Apple объявляет о выпуске нового чипа M4 для компьютеров Mac
Apple объявляет о выпуске нового процессора M4 для линейки Mac, предлагая революционные возможности обработки ИИ непосредственно на устройствах.

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Корпорация Apple, известная своими инновационными технологиями и дизайном, вновь готовится поразить мир, на этот раз с новым процессором M4 для своей линейки компьютеров Mac. Всего через пять месяцев после выпуска Mac с чипом M3, который получил широкое признание за свою мощь и эффективность, Apple ускоряет переход на собственные процессоры, представляя миру M4 с расширенными возможностями искусственного интеллекта (ИИ).
"Мы в Apple постоянно стремимемся к совершенству и считаем, что обработка ИИ на устройствах - это будущее компьютерной индустрии", - заявил Тим Кук, генеральный директор Apple, во время презентации нового процессора. - "Процессор M4 - это огромный скачок вперед в плане производительности и эффективности. Мы не можем дождаться, когда пользователи увидят, чего они смогут достичь с этой невероятной технологией".

Что же делает чип M4 таким особенным? Начнем с того, что он будет доступен в трех вариантах, каждый из которых предназначен для удовлетворения потребностей разных пользователей Mac. Начальный уровень, называемый "Donan", предлагает впечатляющую производительность и эффективность для повседневных задач, таких как веб-браузинг, работа с текстовыми документами и даже базовая обработка фотографий.

Однако если вам нужна дополнительная мощность, например, для редактирования видео или разработки программного обеспечения, вариант среднего уровня "Brava" обеспечит именно это. Этот чип предназначен для профессионалов в области творчества и разработчиков, которым требуется дополнительная производительность без компромиссов в эффективности.

Но вершиной линейки M4 является процессор "Hidra" - настоящий монстр обработки ИИ. Он предназначен для самых требовательных задач, включая разработку машинного обучения, обработку больших данных и создание сложного контента. С "Hidra" пользователи Mac смогут достичь новых высот в области ИИ, используя возможности своих компьютеров для достижения по-настоящему удивительных результатов.

Ключевым аспектом дизайна чипа M4 является его способность обрабатывать задачи, связанные с ИИ, непосредственно на устройстве. Это означает, что ваши личные данные остаются в безопасности, так как нет необходимости отправлять их в облако для обработки. Кроме того, это обеспечивает гораздо более быстрый и эффективный процесс, устраняя задержки, связанные с отправкой данных на удаленные серверы.

"Мы понимаем, насколько важна конфиденциальность для наших пользователей, - сказал старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джонни Сруджи, - поэтому мы разработали чип M4 с учетом защиты личных данных. Теперь пользователи могут наслаждаться преимуществами ИИ, не беспокоясь о безопасности своей личной информации".

Новый процессор M4 также предлагает улучшенную графическую производительность, что делает его идеальным для геймеров и профессионалов в области дизайна. Интегрированный графический процессор (GPU) обеспечивает плавную и реалистичную графику, а также поддержку новейших технологий рендеринга, что позволяет пользователям Mac погрузиться в захватывающие игровые миры и создавать впечатляющие визуальные эффекты.

Но Apple не остановилась на процессоре M4. Компания также представила обновленную линейку Mac, в которую входят новые модели MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini, оснащенные новым чипом. Дизайн компьютеров также был обновлен, чтобы соответствовать современной эстетике, с более тонкими рамками вокруг дисплеев и улучшенной системой охлаждения для обеспечения максимальной производительности.

#apple #искусственный интеллект #процессор #ии #mac #инновация #m4 #технология.
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