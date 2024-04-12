Министры обороны Вьетнама и Китая встретились в восьмой раз для обсуждения укрепления дружбы и сотрудничества вдоль общей границы. Мероприятия включали переговоры, культурные и спортивные программы, направленные на улучшение взаимопонимания и сотрудничества.

Вьетнам и Китай провели восьмую неформальную встречу для укрепления дружбы и солидарности на своей совместной границе. Мероприятие состоялось 11 и 12 апреля и было организовано Министерствами обороны обеих стран.

Мероприятие проходило на территориях вьетнамской провинции Лаокай и китайской провинции Юньнань с участием министра национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянга и министра обороны КНР Дун Цзюня.

реклама

Во время встречи министры обороны двух стран обсудили вопросы безопасности и обороны, а также подтвердили свою приверженность укреплению дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. Они также согласились продолжать сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и другими вызовами безопасности, а также усилиями по предотвращению возможных конфликтов на границе.



Министры обороны также посетили военные части и пограничные посты, расположенные на границе между двумя странами. Они высоко оценили усилия и достижения военнослужащих и пограничников в обеспечении безопасности и сохранении мира на границе.



Во время встречи министры обороны также обсудили вопросы региональной безопасности и подтвердили свою приверженность сотрудничеству в рамках АСЕАН, а также взаимодействию с другими странами для поддержания мира и стабильности в регионе.



В заключение встречи министры обороны выразили уверенность в том, что укрепление дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем принесет пользу обеим странам и региону в целом. Они также договорились о проведении следующей неформальной встречи на границе в 2023 году.



Неформальные встречи Министерств обороны Вьетнама и Китая на границе проводятся ежегодно с 2011 года. Эти встречи направлены на укрепление доверия и сотрудничества между двумя странами, а также на предотвращение возможных конфликтов на границе. Встречи также способствуют улучшению отношений между Вьетнамом и Китаем, которые имеют долгую историю и сложные отношения.