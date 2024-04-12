В России будет создан реестр биткоин-майнеров для регулирования и контроля над сектором криптовалют, сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В России анонсировано создание реестра биткоин-майнеров, что станет значимым шагом на пути к легализации и регулированию деятельности в сфере криптовалют. Об этом объявил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Инициатива, по словам Горелкина, направлена на формирование прозрачной и контролируемой системы майнинга криптовалют в стране. Реестр биткоин-майнеров предполагается как инструмент для сбора данных о деятельности майнеров, что позволит государственным органам эффективнее управлять этим сектором, в том числе с точки зрения налогообложения и электропотребления.

«Создание реестра станет основой для дальнейшей разработки нормативной базы, регламентирующей добычу криптовалют в России. Это позволит вывести майнинг из тени и обеспечить дополнительные поступления в бюджет страны», - отметил Горелкин.

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В последнее время вопрос регулирования криптовалют становится всё более актуален для многих стран. Россия, обладающая значительными энергетическими ресурсами и потенциалом для развития майнинга, стремится занять свою нишу в этом быстро развивающемся секторе. Реестр майнеров может стать одним из элементов глобальной стратегии развития цифровой экономики страны.