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Совет министров обороны стран СНГ состоится 3 июля в Минске
Министры обороны стран-членов СНГ соберутся в Минске для обсуждения важных вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в регионе и мерами по укреплению коллективной безопасности.

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Совет министров обороны СНГ состоится 3 июля, в столице Белоруссии - Минске. На встрече будут обсуждаться важные вопросы, связанные с военно-политической ситуацией в регионе и мерами по укреплению коллективной безопасности.
По словам официальных представителей СНГ, на встрече министров обороны планируется обсудить вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, наркотиками и организованной преступностью, а также укреплением сотрудничества между военными ведомствами стран-членов организации.

Кроме того, на совете министров обороны СНГ будут обсуждаться вопросы, связанные с военной реформой в Белоруссии, а также проблемы, связанные с модернизацией вооруженных сил и военной техники.

Ожидается, что на встрече будет подписано несколько важных договоров и соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между странами-членами СНГ в сфере обороны и безопасности.

Совет министров обороны СНГ состоится в рамках подготовки к очередному саммиту СНГ, который пройдет в Минске в сентябре текущего года. В ходе саммита планируется обсудить вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между странами-членами организации в различных областях, включая экономику, политику и культуру.

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В преддверии совета министров обороны СНГ в Минске  проведена серия встреч и переговоров на высшем уровне, в ходе которых были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к встрече. В частности, в Минске прошла встреча министров иностранных дел СНГ, на которой были обсуждены вопросы, связанные с международными отношениями и безопасностью в регионе.

Также в преддверии совета министров обороны СНГ в Минске прошла серия мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между странами-членами организации в сфере обороны и безопасности. В частности, в Минске прошло совещание главных военных инспекторов стран-членов СНГ, а также семинар по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом и наркотиками.

#безопасность #белоруссия #оборона #снг #минск #встреча министров
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