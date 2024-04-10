Компания Google представила два новых варианта моделей ИИ Gemma - CodeGemma для генерации кода и RecurrentGemma для анализа данных, расширяя доступность передовых инструментов ИИ для разработчиков и исследователей.

Компания Google объявила о значительном расширении своего семейства моделей искусственного интеллекта Gemma, добавив два новых варианта: CodeGemma и RecurrentGemma. Это важный шаг в развитии линейки Gemma, которая была впервые представлена в феврале этого года.

CodeGemma - это специализированная модель, предназначенная для генерации программного кода. Она призвана помочь разработчикам ускорить процесс создания программного обеспечения, предлагая интеллектуальные подсказки и автоматизируя рутинные задачи. CodeGemma обучена на огромном массиве исходного кода из различных проектов и способна генерировать код на нескольких популярных языках программирования, таких как Python, Java и C++.

RecurrentGemma, в свою очередь, фокусируется на выводах и анализе данных. Эта модель использует передовые алгоритмы рекуррентных нейронных сетей для обработки последовательных данных и выявления скрытых закономерностей. RecurrentGemma найдет применение в различных областях, от анализа временных рядов в финансах до обработки естественного языка и прогнозирования.



Обе новые модели основаны на той же технологии, что и более крупные модели Gemini от Google, но оптимизированы для легкого и эффективного развертывания. Это делает их доступными для широкого круга разработчиков и исследователей, даже тех, у кого нет доступа к мощным вычислительным ресурсам.



Представители Google подчеркнули, что CodeGemma и RecurrentGemma являются частью постоянных усилий компании по демократизации искусственного интеллекта и предоставлению передовых инструментов ИИ в руки разработчиков и организаций всех размеров. Компания планирует продолжать инвестировать в развитие линейки Gemma, добавляя новые модели и возможности в будущем.

