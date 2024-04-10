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Google расширяет линейку моделей искусственного интеллекта Gemma
Компания Google представила два новых варианта моделей ИИ Gemma - CodeGemma для генерации кода и RecurrentGemma для анализа данных, расширяя доступность передовых инструментов ИИ для разработчиков и исследователей.

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Компания Google объявила о значительном расширении своего семейства моделей искусственного интеллекта Gemma, добавив два новых варианта: CodeGemma и RecurrentGemma. Это важный шаг в развитии линейки Gemma, которая была впервые представлена в феврале этого года.
CodeGemma - это специализированная модель, предназначенная для генерации программного кода. Она призвана помочь разработчикам ускорить процесс создания программного обеспечения, предлагая интеллектуальные подсказки и автоматизируя рутинные задачи. CodeGemma обучена на огромном массиве исходного кода из различных проектов и способна генерировать код на нескольких популярных языках программирования, таких как Python, Java и C++.

RecurrentGemma, в свою очередь, фокусируется на выводах и анализе данных. Эта модель использует передовые алгоритмы рекуррентных нейронных сетей для обработки последовательных данных и выявления скрытых закономерностей. RecurrentGemma найдет применение в различных областях, от анализа временных рядов в финансах до обработки естественного языка и прогнозирования.

Обе новые модели основаны на той же технологии, что и более крупные модели Gemini от Google, но оптимизированы для легкого и эффективного развертывания. Это делает их доступными для широкого круга разработчиков и исследователей, даже тех, у кого нет доступа к мощным вычислительным ресурсам.

Представители Google подчеркнули, что CodeGemma и RecurrentGemma являются частью постоянных усилий компании по демократизации искусственного интеллекта и предоставлению передовых инструментов ИИ в руки разработчиков и организаций всех размеров. Компания планирует продолжать инвестировать в развитие линейки Gemma, добавляя новые модели и возможности в будущем.

#google #искусственный интеллект #инновации #gemma #анализ данных #codegemma #recurrentgemma #генерация кода #разработка программного обеспечения
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