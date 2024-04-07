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Япония укрепляет оборону: Кисида заявляет о поворотном моменте
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна увеличит оборонные расходы и будет развивать передовые военные технологии, назвав текущий момент "поворотным пунктом в истории".

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Япония, под руководством премьер-министра Фумио Кисиды, принимает решительные меры для укрепления своего оборонного потенциала в ответ на глобальные изменения в международной обстановке. Фумио Кисида  заявил о фундаментальном решении Японии усилить свои оборонительные способности, при этом ссылаясь на конфликт на Украине, а также на сложную ситуацию в Ближнем Востоке и Азии.
Кисида подчеркнул, что текущие геополитические реалии представляют собой поворотный момент в истории, делая исключительно важным укрепление национальной безопасности Японии. Он также добавил, что страна не может полагаться исключительно на свои традиционные принципы обороны, которые основываются на идеологии отказа от наступательного потенциала.
В последнее время в Японии наблюдалось спад отношений с Китаем и КНДР, что побудило Токио пересмотреть свою оборонную политику. В то время как Япония традиционно придерживалась политики «только мирного использования», Кисида настаивает на необходимости пересмотра этой позиции и усиления обороноспособности страны.

План Кисиды по укреплению обороны включает в себя значительный увеличение расходов на оборону, модернизацию вооруженных сил и потенциальное увеличение военного присутствия Японии за пределами ее национальных границ. Эти меры будут способствовать усилению национальной безопасности Японии и помогут сохранить стабильность в регионе.

Сообщается, что Кисида планирует представить более подробную стратегию укрепления обороны в ближайшее время. Предполагается, что он столкнется с оппозицией как со стороны внутренних критиков, которые могут быть обеспокоены расходами на оборону, так и со стороны соседних стран, которые могут рассматривать усиление Японии как угрозу собственной безопасности.

Несмотря на потенциальные препятствия, Кисида настаивает на том, что укрепление обороны Японии является необходимым для поддержания мира и стабильности в регионе. Он призвал к поддержке своей стратегии со стороны японского народа и международного сообщества, подчеркнув, что Япония непременно будет играть более активную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В своем заявлении Кисида подчеркнул, что Япония не ищет конфронтации и не намерена участвовать в гонке вооружений. Вместо этого он подчеркнул необходимость обеспечения национальной безопасности и поддержания стабильности в регионе через диалог и сотрудничество со своими соседями и международным сообществом.

#безопасность #япония #военные технологии #ближний восток #оборона #азия
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