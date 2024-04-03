Microsoft тестирует анимированного ИИ-помощника для автоматизации поддержки Xbox, способного обеспечивать персонализированный и эмоциональный сервис для игроков.

Microsoft в настоящее время находится в процессе тестирования нового чат-бота на основе искусственного интеллекта для Xbox, предназначенного для автоматизации задач поддержки и улучшения пользовательского опыта. По словам источников, знакомых с планами Microsoft, софтверный гигант разрабатывает «воплощенного персонажа с искусственным интеллектом», который будет анимироваться, отвечая на запросы службы поддержки Xbox.

Новый чат-бот под кодовым названием «Xbot» построен на передовой технологии искусственного интеллекта Microsoft и, как ожидается, произведет революцию в том, как пользователи взаимодействуют с платформой Xbox. Персонаж с искусственным интеллектом сможет понимать запросы на естественном языке и отвечать на них, предоставляя пользователям быстрые и эффективные решения их проблем.

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Решение Microsoft разработать воплощенного персонажа ИИ для поддержки Xbox является значительным шагом вперед в мире искусственного интеллекта и обслуживания клиентов. Компания стремится создать более привлекательный и персонализированный пользовательский опыт, сочетая силу искусственного интеллекта с дружелюбным и доступным характером.

Xbot сможет решать широкий спектр задач поддержки, от устранения технических проблем до предоставления рекомендаций по играм и функциям. Персонаж с искусственным интеллектом сможет учиться на каждом взаимодействии, постоянно улучшая свою способность давать точные и релевантные ответы.

Инвестиции Microsoft в технологии искусственного интеллекта для поддержки Xbox являются частью более широкой тенденции в технологической отрасли, поскольку компании стремятся автоматизировать задачи обслуживания клиентов и обеспечить более эффективный и персонализированный опыт для пользователей. Используя возможности искусственного интеллекта, корпорация Майкрософт стремится сократить время ожидания поддержки, повысить точность ответов и создать более привлекательный и интерактивный пользовательский интерфейс.

Разработка Xbot все еще находится на ранних стадиях, и Microsoft еще не объявила дату выхода нового чат-бота. Тем не менее, источники, близкие к проекту, указали, что компания добивается значительного прогресса и уверена в потенциале персонажа на основе искусственного интеллекта для преобразования способа взаимодействия пользователей с Xbox.