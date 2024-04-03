Стартап из Нидерландов Pal-V подписал крупное соглашение с дубайской компанией Aviterra на поставку 100 летающих автомобилей, целью которого является революционизация транспортной инфраструктуры на Ближнем Востоке и в Африке.

Дубайская компания Aviterra разместила заказ на 100 летающих автомобилей у голландского стартапа Pal-V, сигнализируя о значительном шаге на пути к будущему транспорта на Ближнем Востоке и в Африке. Это партнерство призвано произвести революцию в том, как люди путешествуют, предлагая уникальное и инновационное решение проблем городской мобильности.

Pal-V Liberty, пионер в индустрии летающих автомобилей, представляет собой трехколесное транспортное средство, которое может плавно переходить от вождения по дорогам к полету в воздухе. С максимальной скоростью у земли 100 миль в час и скоростью полета 112 миль в час, Liberty обещает значительно сократить время в пути. Машина может вместить двух человек и имеет дальность полета 310 миль на одном баке бензина.

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Партнерство между Pal-V и Aviterra является стратегическим шагом, направленным на удовлетворение растущего спроса на инновационные транспортные решения на Ближнем Востоке и в Африке. Aviterra, ведущая транспортная компания в регионе, планирует предложить Pal-V Liberty своим клиентам, предоставив им возможность либо самостоятельно управлять автомобилем, либо воспользоваться услугами пилота Aviterra.

Объявление о партнерстве вызвало большой ажиотаж в транспортной отрасли. «Это важная веха в развитии летающих автомобилей», — сказал Роберт Дингеманс, генеральный директор Pal-V. «Мы очень рады сотрудничать с Aviterra и привнести будущее транспорта на Ближний Восток и в Африку».

Ожидается, что в ближайшие годы Pal-V Liberty появится на дорогах и в небе на Ближнем Востоке и в Африке, предлагая уникальное и инновационное решение проблем городской мобильности. Партнерство между Pal-V и Aviterra является свидетельством растущего спроса на летающие автомобили и потенциала, который они таят в себе для революции в том, как мы путешествуем.



