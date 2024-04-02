Крупный почтовый сервис Яндекс улучшил разбор входящих писем с помощью генеративных нейросетей. Автоматический анализ и выделение важных сообщений для удобства пользователей.

Яндекс 360, один из крупнейших почтовых сервисов в России, объявил о внедрении инновационных генеративных нейросетей для автоматизации разбора входящих писем. Согласно официальному заявлению компании, теперь процесс анализа и категоризации почты стал еще более удобным и эффективным благодаря использованию передовых технологий.

Основным инструментом стал нейрофильтр на основе YandexGPT, который сканирует и анализирует все входящие сообщения, выделяя наиболее значимые из них. Теперь пользователи получат специальный дайджест, содержащий самые важные письма за последнюю неделю, что значительно упростит процесс ориентации во входящей информации.

Особенностью нововведения является возможность быстрого доступа к краткому содержанию сообщений, выделенным в отдельном блоке над основным списком переписки. Такой подход позволит пользователям быстро определить, на какие письма стоит обратить внимание, и в случае необходимости мгновенно принять дальнейшие действия, например, отправить ответное сообщение.



Это новшество от Яндекс 360 не только повысит удобство пользования почтовым сервисом, но и значительно улучшит эффективность работы пользователей в области управления своей электронной почтой. Автоматизация процесса анализа входящих писем стала еще одним шагом в развитии информационных технологий и повышении качества пользовательского опыта.