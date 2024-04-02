Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким выдвинула законодательную инициативу об установлении 2 апреля новой памятной датой в России – «Днем единения русского и белорусского народов».

Группа депутатов от Либерально демократической партии России (ЛДПР) во главе с председателем партии Леонидом Слуцким выдвинула новую законодательную инициативу. Предлагаемый законопроект направлен на установление 2 апреля в качестве новой памятной даты в России – «Дня единения русского и белорусского народов».

Законопроект, который будет внесен в Госдуму, должен признать историческое значение союза двух славянских народов. Эта инициатива является частью более широкой повестки ЛДПР, по содействию более тесному сотрудничеству между Россией и Белоруссией, при этом Слуцкий подчеркнул важность сохранения братских связей между двумя народами. В тексте законопроекта подчеркивается общность исторических корней, культурного наследия и тесные социально-экономические связи между Россией и Белоруссией. Он подчеркивает взаимное уважение и взаимопонимание между двумя народами, которые сосуществовали на протяжении веков, разделяя различные аспекты своих богатых культурных и духовных традиций.

Предлагаемый праздник послужит напоминанием о единстве и родстве российского и белорусского народов, а также об их общих достижениях на протяжении всей истории. Официально признавая этот день, российское правительство стремится укрепить чувство единства и солидарности между двумя славянскими народами.

Депутаты ЛДПР уверены, что День единения народов России и Беларуси будет тепло встречен общественностью, так как отражает глубоко укоренившиеся чувства дружбы и товарищества между двумя народами. Они считают, что новый праздник будет способствовать укреплению двусторонних отношений, поощрению взаимопонимания и уважения.

В то время как фракция во главе с ЛДПР готовится внести законопроект в Государственную Думу, они сохраняют оптимизм в отношении его перспектив, подчеркивая, что предлагаемый праздник является свидетельством прочной связи между российским и белорусским народами. Ожидается, что эта инициатива также проложит путь для будущего сотрудничества и инициатив, направленных на углубление сотрудничества между двумя странами.