Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России. В нем указан пересмотренный возрастной ценз для граждан, подлежащих обязательной военной службе. Весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Ожидается, что на военную службу будут призваны около 150 тысяч граждан России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу, сообщил официальный портал правовой информации. Новые правила, вступившие в силу с 1 января, предусматривают призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и находится в запасе).

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В соответствии с новым указом, около 150 тысяч молодых людей будут призваны на военную службу. Из них 70% составят солдаты и матросы, 20% - старшинский состав, а 10% - военные специалисты.Срок срочной службы составит 12 месяцев, если молодые люди не будут направлены на учебу в учебное заведение или не примут решение об продолжении службы по контракту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что призыв будет проходить в строгом соответствии с законодательством. Он также заверил, что все призывники будут обеспечены всем необходимым для обучения и службы, а также будет проведена серьезная работа по их психологической и физической подготовке.

Ветеран войны в Афганистане, депутат Государственной Думы РФ Игорь Зубарев поддержал новый призыв, заявив, что "сильная армия - в безопасности нации". Он также добавил, что молодые люди смогут получить на военной службе не только профессиональные навыки, но и крепкую физическую подготовку и чувство ответственности.