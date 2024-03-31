Полногрузная баржа на полном ходу врезалась в опору моста через реку Арканзас, вызвав серьезную вибрацию конструкции и остановку движения, но, к счастью, обошлось без жертв

Драматические события разыгрались на реке Арканзас, когда полногрузная баржа на полном ходу врезалась в опорную конструкцию моста Ричарда Л. Джонса. Инцидент произошел около 11:30 утра по местному времени и вызвал серьезные опасения у властей и очевидцев.



По словам представителя Департамента транспорта Оклахомы, Джейсона Харрингтона, баржа, перевозившая тяжелую строительную технику, по неустановленным причинам отклонилась от курса и на высокой скорости столкнулась с массивной бетонной опорой моста. Удар был настолько сильным, что баржа частично разрушилась, а ее груз рассыпался по водной глади.

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На момент инцидента по мосту двигался плотный поток автомобилей. Очевидцы сообщают, что они почувствовали сильную вибрацию конструкции, после чего многие машины остановились. "Это было похоже на землетрясение, - рассказывает Сара Уилсон, одна из водителей. - Мост начал трястись, и я подумала, что он сейчас рухнет".

Несмотря на серьезность происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. Сразу после столкновения на место были вызваны спасательные службы и специалисты по оценке ущерба. После тщательного осмотра выяснилось, что, хотя опора получила значительные повреждения, сам мост остался структурно целым.

"Нам невероятно повезло, что последствия не оказались более трагичными, - заявил мэр Талсы Джастин Байерс. - Баржа нанесла серьезный удар по опоре, но благодаря профессионализму инженеров и строителей, мост выдержал испытание. Мы уже приступили к восстановительным работам".

Движение по мосту было полностью перекрыто на несколько часов, что привело к серьезным заторам на близлежащих дорогах. Власти рекомендуют водителям по возможности избегать этого района до завершения ремонтных работ. Расследование причин инцидента продолжается, но уже сейчас ясно, что это происшествие станет очередным напоминанием о важности соблюдения правил судоходства и безопасности на водных путях.