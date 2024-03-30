31 марта Шенгенская зона расширится за счет Болгарии и Румынии, что станет новой вехой в европейской интеграции и содействии свободному передвижению внутри ЕС.

Шенгенская зона снова расширится, 31 марта, к безвизовой зоне присоединятся Болгария и Румыния. Этот шаг знаменует собой важную веху в процессе европейской интеграции и представляет собой важный шаг вперед для свободного передвижения людей, товаров и услуг внутри Европейского Союза.

Вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону произошло после нескольких лет интенсивной подготовки и переговоров между двумя странами и Европейским союзом. За этим процессом внимательно следят Европейская комиссия, Европейский парламент и государства-члены, уделяя особое внимание тому, чтобы обе страны соответствовали необходимым критериям членства. «Вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону является знаменательным событием для Европейского Союза», – сказал Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства. «Это демонстрирует нашу приверженность созданию единой и инклюзивной Европы, где люди могут свободно жить, работать и путешествовать. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Болгарию и Румынию в Шенгенской семье и работать вместе, чтобы обеспечить дальнейший успех Шенгенской зоны».

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Ожидается, что вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону принесет многочисленные выгоды обеим странам и ЕС в целом. Это позволит гражданам обеих стран легче и свободнее путешествовать по ЕС, стимулируя возможности для туризма и бизнеса. Это также укрепит внешние границы ЕС, поскольку обе страны вложили значительные средства в управление границами и безопасность.

"Это исторический момент для Болгарии и Румынии и значительный шаг вперед для Европейского союза", - сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. «Наши страны усердно работали, чтобы соответствовать необходимым критериям для членства в Шенгенской зоне, и мы гордимся тем, что присоединяемся к Шенгенской зоне. Это принесет многочисленные выгоды нашим гражданам и еще больше укрепит наши позиции в ЕС».

Премьер-министр Румынии Виорика Данчиля поддержала эти настроения, заявив: «Вступление Румынии в Шенгенскую зону является крупным достижением для нашей страны и демонстрацией нашей приверженности европейской интеграции. Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими партнерами по ЕС, чтобы обеспечить дальнейший успех Шенгенской зоны».