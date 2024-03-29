Исследователи из компаний Multiverse Computing и CounterCraft разработали квантовую модель машинного обучения для более точного обнаружения киберугроз, что повысит кибербезопасность и снизит риски для корпоративных сетей и пользователей.

Недавно была представлена новаторская модель машинного обучения, способная значительно улучшить раннее обнаружение кибератак. Команда исследователей из компании Multiverse Computing, специализирующейся на квантовом программном обеспечении, и компании CounterCraft, экспертов в области анализа угроз, объединили свои усилия, чтобы создать инновационную квантовую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая демонстрирует выдающиеся результаты в обнаружении кибератак.

Эта новая технология, основанная на принципах квантовых вычислений, использует наборы данных из реального сетевого трафика и системных журналов для обучения квантовой модели ИИ. В результате испытаний было обнаружено, что эта технология способна успешно выявлять 100% кибератак, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с существующими методами обнаружения угроз.

В последние годы, с ростом цифровизации и интеграции технологий в повседневную жизнь, кибербезопасность стала проблемой первостепенной важности. Традиционные методы обнаружения угроз часто не могут справиться с постоянно развивающимися методами кибератак, что делает необходимым поиск новых решений.



Квантовая модель ИИ, разработанная командой исследователей, предлагает уникальное решение этой проблемы. Благодаря применению квантовых вычислений, эта модель способна обрабатывать большие объёмы данных и выявлять сложные закономерности, связанные с кибератаками, которые могут оставаться незамеченными традиционными методами.



Доктор Анаэр Кабрера, главный научный сотрудник Multiverse Computing, прокомментировала: "Мы рады представить нашу новаторскую квантовую модель ИИ, которая имеет огромный потенциал в области кибербезопасности. Мы уверены, что эта технология станет важным инструментом в борьбе с кибератаками и поможет защитить цифровые активы организаций и частных лиц".



Доктор Пабло Гарсия, генеральный директор CounterCraft, добавил: "Сотрудничество с Multiverse Computing позволило нам разработать инновационное решение, которое может значительно улучшить наши возможности обнаружения кибератак.