Компания «Новакард», ведущий российский производитель смарт-карт, начала поставки SIM-карт, оснащенных собственной операционной системой Simart Mi, одобренной Единым реестром российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Важным событием для российского технологического сектора стало то, что компания «Новакард», ведущий отечественный производитель смарт-карт, объявила о начале производства SIM-карт, оснащенных собственной операционной системой Simart Mi. Этот стратегический шаг рассматривается как шаг к снижению зависимости от иностранных технологий и продвижению отечественных инноваций. Операционная система Simart Mi, разработанная российскими специалистами, является свидетельством растущего технологического мастерства страны. Операционная система включена в единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, что еще больше укрепило ее репутацию надежной и безопасной платформы.

Первым крупным игроком, принявшим эти SIM-карты, стала компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), один из крупнейших операторов сотовой связи в России. Партнерство между «Новакардом» и МТС является важной вехой в отечественном технологическом ландшафте, демонстрируя потенциал сотрудничества между российскими компаниями для стимулирования инноваций и самодостаточности.



Внедрение SIM-карт с операционной системой «Симарт Ми» соответствует более широкой цели России по достижению технологической независимости. Ожидается, что этот шаг снизит зависимость страны от иностранных технологий, тем самым укрепив ее позиции на мировом рынке технологий.



Генеральный директор компании «Новакард» Андрей Иванов выразил энтузиазм по поводу нового продукта: «Наши SIM-карты с операционной системой «Симарт Ми» меняют правила игры в российской телеком-отрасли. Они не только обеспечивают превосходную производительность, но и вносят свой вклад в технологическую независимость нашей страны».

