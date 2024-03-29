Ожидается, что новая линейка будет доступна в нескольких размерах, включая 11-дюймовый и 12,9-дюймовый варианты.

Apple планирует выпустить новую линейку iPad Pro с OLED-дисплеями в начале мая. Это будет первый раз, когда компания использует OLED-дисплеи в своих планшетных компьютерах.

Ожидается, что новая линейка iPad Pro будет доступна в нескольких размерах, включая 11-дюймовый и 12,9-дюймовый варианты. Оба размера будут оснащены OLED-дисплеями, которые обеспечат более яркое и насыщенное изображение, чем LCD-дисплеи, используемые в предыдущих моделях iPad.

Кроме того, сообщается, что Apple планирует выпустить iPad Air с большим 12,9-дюймовым дисплеем. Это будет первый раз, когда компания выпустит iPad Air с таким большим дисплеем.



Новая линейка iPad Pro также будет оснащена более производительными процессорами и улучшенной камерой. Ожидается, что она будет работать на операционной системе iOS 14, которая была представлена на конференции разработчиков Apple.

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Также Apple планирует выпустить новую линейку AirPods, которая будет доступна в нескольких цветах и будет оснащена улучшенными функциями, такими как улучшенная звуковая качество и более длительное время работы.



В целом, новые устройства Apple должны стать серьезным соревнованием для других производителей планшетов и наушников. Они будут доступны для покупки в магазинах Apple и в онлайн-магазинах, а также в различных сетях мобильной связи.



Новая линейка iPad Pro и iPad Air с OLED-дисплеями являются частью стратегии Apple по увеличению своей доли на рынке планшетов и наушников. В последние годы компания увеличила свою долю на этом рынке за счет своих инновационных продуктов и обновленных дизайнов.

