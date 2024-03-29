Французский люксовый бренд Chanel ведет переговоры с арендодателями в России с целью расторжения договоров аренды своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

Французский люксовый бренд Chanel ведет активные переговоры с арендодателями в России с целью расторжения договоров аренды своих магазинов. Об этом рассказал вице президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, на данный момент речь идет о расторжении контрактов по 10 точкам Chanel в Москве и Санкт-Петербурге. Это отдельно стоящие магазины, торгующие косметикой и одеждой бренда, а также объекты, расположенные в крупных торговых центрах столицы и Северной столицы, таких как ЦУМ, "Времена года" и на Петровке.

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"Chanel активно ведет переговоры с арендодателями, чтобы расторгнуть договоры. Компания намерена уйти с российского рынка в ближайшее время", - сообщил Павел Люлин.

Причины столь резкого решения французского бренда, по мнению эксперта, кроются в геополитической ситуации и санкционном давлении на Россию со стороны Запада. Chanel, как и многие другие иностранные компании, вынуждена реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и пересматривать свои бизнес-стратегии.

По данным экспертов, в России останется лишь несколько доступных точек для покупки товаров Chanel - в аэропорту Шереметьево и на сайтах перекупщиков. Однако цены там будут существенно выше из-за наценок и импортных пошлин.