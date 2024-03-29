Делегации России и КНДР обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения и запуска чартерных рейсов для туристов, что способствует укреплению экономических и культурных связей между странами.

Важным событием, которое потенциально может стимулировать туризм и экономические связи между Россией и Северной Кореей, стало то, что делегации обеих стран провели переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Переговоры, которые прошли во Владивостоке, были сосредоточены на возможности запуска чартерных рейсов для туристов, говорится в заявлении министра природных ресурсов и экологии РФ Козлова.

Возобновление прямого авиасообщения между двумя странами было темой, представляющей интерес для правительств обеих стран, поскольку это облегчило бы передвижение людей и товаров, тем самым укрепив двусторонние отношения. Дискуссии между делегациями рассматриваются как позитивный шаг на пути к достижению этой цели.

В ходе встречи Козлов подчеркнул важность туризма как средства содействия культурному обмену и взаимопониманию между двумя странами. Он также подчеркнул потенциальные преимущества чартерных рейсов для туристов, в том числе сокращение времени в пути и повышение удобства.



Северокорейская делегация во главе с министром сухопутного и морского транспорта выразила готовность сотрудничать с российскими коллегами в реализации программы чартерных полетов. Также обсуждалась возможность расширения программы за счет включения регулярных рейсов в будущем.



Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Северной Кореей стало бы значительным событием, поскольку это дало бы столь необходимый толчок туристической отрасли в обеих странах. Чартерные рейсы не только облегчат путешествия для туристов, но и создадут новые возможности для делового и культурного обмена.

