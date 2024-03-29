Федеральная таможенная служба России сообщила о снижении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 1000 евро до 200 евро с 1 апреля 2024 года.

С 1 апреля 2024 года в России снова вводится порог беспошлинного ввоза товаров в размере 200 евро. Это связано с прекращением действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о временном повышении лимита до 1000 евро, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской Федерации.

Напомним, что в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году ЕЭК приняла решение об увеличении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 1000 евро. Это было сделано для поддержки граждан и бизнеса в условиях экономической турбулентности. Однако с постепенным восстановлением экономики и стабилизацией ситуации, Комиссия сочла возможным вернуться к прежнему уровню лимита.

"Решение ЕЭК о временном повышении порога беспошлинного ввоза до 1000 евро действовало с 1 января 2021 года по 31 марта 2024 года. С 1 апреля 2024 года вступает в силу прежний лимит в 200 евро", - пояснили в ФТС России.



Такое изменение вызвано необходимостью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей. По мнению экспертов, высокий порог беспошлинного ввоза товаров создавал серьезные конкурентные преимущества для зарубежных компаний, которые могли поставлять свою продукцию в Россию без уплаты таможенных пошлин.



"Возвращение к лимиту в 200 евро позволит восстановить равные условия для российских и иностранных игроков на внутреннем рынке. Это важно для поддержки отечественного бизнеса, особенно в условиях сохраняющихся санкционных ограничений", - отметил ведущий аналитик Центра экономических исследований Дмитрий Александров.



По данным ФТС, в 2023 году объем товаров, ввезенных физическими лицами в Россию с использованием лимита в 1000 евро, составил около 12 млрд долларов США. При этом доля российских товаров в этом объеме не превышала 20-25%. Таким образом, значительная часть покупок приходилась на зарубежные интернет-магазины и иностранных продавцов.



Возвращение к лимиту в 200 евро, по оценкам экспертов, может привести к сокращению объема трансграничной интернет-торговли на 30-40%. Вместе с тем, это создаст дополнительные возможности для развития российской розничной торговли и электронной коммерции.