Польша готова оказать поддержку Франции в обеспечении безопасности летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, направив контингент своих военнослужащих.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова оказать поддержку Франции в обеспечении безопасности предстоящих летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По его словам, польское правительство приняло решение направить контингент своих военнослужащих для усиления мер безопасности на время проведения этого крупнейшего спортивного события.

"Мы понимаем всю ответственность и значимость обеспечения спокойного и безопасного проведения Олимпийских игр. Франция является нашим надежным партнером и союзником, поэтому мы готовы оказать необходимое содействие", - подчеркнул Косиняк-Камыш на пресс-конференции в Варшаве.

Министр добавил, что польские солдаты будут тесно взаимодействовать с французскими силами безопасности и правоохранительными органами. Они примут участие в патрулировании олимпийских объектов, обеспечении правопорядка, а также в предотвращении и пресечении возможных террористических угроз.



Решение польских властей направить своих военных во Францию является частью общеевропейских усилий по обеспечению безопасности Олимпиады-2024. Ожидается, что помимо Польши, свою помощь предложат и другие страны Евросоюза.

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Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Французская столица примет главные старты четырехлетия уже в третий раз в истории после Игр 1900 и 1924 годов. Организаторы ожидают приезда нескольких сотен тысяч спортсменов, официальных лиц и болельщиков со всего мира, что ставит перед принимающей стороной серьезные задачи в плане обеспечения безопасности и антитеррористической защиты.