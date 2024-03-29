Новая игровая приставка PlaySpace создается командой специалистов Донского государственного технического университета. Устройство позиционируется как доступная альтернатива зарубежным консолям.

В России стартовала разработка собственной игровой приставки под названием PlaySpace. Проект реализуется в рамках научных исследований Донского государственного технического университета. Эта новинка, как ожидается, сможет составить конкуренцию мировым игровым гигантам и предложить пользователям уникальные возможности. На данный момент команда разработчиков уже создала прототип устройства. PlaySpace основан на мини-ПК, оснащенном собственной операционной системой, что позволяет играть в различные игры. Технические характеристики приставки включают процессор Intel Atom X5, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти для хранения игр и других файлов.

Одной из ключевых особенностей PlaySpace является отсутствие традиционных геймпадов. Вместо них пользователи смогут подключать свои смартфоны к консоли, что не только сэкономит деньги на покупке дополнительных аксессуаров, но и сделает процесс игры более удобным и интуитивно понятным, особенно для молодого поколения.



Цена игровой приставки PlaySpace заявлена как "демократическая" и составит 47 тысяч рублей. Разработчики обещают, что устройство будет доступно для широкой аудитории и сможет удовлетворить потребности даже самых требовательных геймеров.



В ближайшем будущем планируется проведение тестирования прототипа среди пользователей и доработка системы на основе полученных отзывов и предложений. Релиз PlaySpace ожидается в течение ближайших нескольких лет, и он обязательно станет значимым событием на российском и мировом рынке игровых приставок.