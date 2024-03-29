Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами ЕАЭС примет участие в юбилейном 10-м саммите, на котором будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества, энергетической безопасности и цифровой трансформации.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибывает в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая, сообщил белорусский посол в России Дмитрий Крутой. Это событие посвящено десятилетию со дня создания ЕАЭС и станет важным шагом в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В рамках саммита планируется подписание ряда важных документов, направленных на укрепление экономического сотрудничества между странами-участницами ЕАЭС, повышение конкурентоспособности региона на мировом рынке и расширение внешнеэкономических связей. В частности, обсуждаться будет вопрос о создании единого рынка обслуживания и развития транспортной инфраструктуры, что сделает ЕАЭС еще более привлекательным для инвестиций и сотрудничества.

Кроме того, на саммите планируется рассмотреть вопросы, связанные с экологической безопасностью и устойчивым развитием региона. В рамках мероприятия будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере экологии и охраны природных ресурсов, что поможет решить многие экологические проблемы и улучшить качество жизни населения стран-участниц ЕАЭС.

Помимо официальных мероприятий, 9 мая Президент Александр Лукашенко планирует принять участие в торжествах по случаю Дня Победы, что станет еще одним символическим актом солидарности стран-участниц ЕАЭС и напомнит об общих исторических корнях и традиционных дружественных отношениях между народами региона.



В целом, юбилейный саммит Евразийского экономического союза станет важным этапом в развитии интеграционного процесса и повышением международного авторитета Беларуси на мировой арене.