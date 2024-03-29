Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что нескончаемое санкционное давление в отношении КНДР не поможет разрешить ситуацию на Корейском полуострове. Китай призывает все вовлеченные стороны перейти к конструктивному диалогу и поиску дипломатического решения.

Непрекращающееся санкционное давление на Северную Корею не будет способствовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД КНР.

Официальный представитель министерства Линь Цзянь сделал это заявление в ответ на вопрос об эффективности международных санкций в решении ядерной проблемы в Северной Корее.

«Китай всегда считал, что санкции не являются долгосрочным решением проблемы», — заявил Линь Цзянь. «Вместо этого они только усугубят ситуацию и создадут еще больше проблем. Суть проблемы заключается в политических озабоченностях и озабоченностях безопасности всех вовлеченных сторон, и решить их одними санкциями невозможно». Пресс-секретарь подчеркнул, что для решения проблемы необходим комплексный подход, включающий диалог, переговоры и приверженность поиску мирного решения. «Заинтересованные стороны должны начать переговоры и работать вместе, чтобы найти выход из нынешнего тупика», — сказал Линь .

Китай является ключевым игроком в усилиях по урегулированию ядерной проблемы в Северной Корее и неоднократно призывал к мирному решению путем диалога и переговоров.

Однако эффективность санкций в решении этого вопроса является предметом дискуссий, и некоторые эксперты утверждают, что им не удалось остановить ядерную программу Северной Кореи.

«Санкции не смогли остановить ядерные разработки Северной Кореи, и ситуация только усложнилась и стала более сложной», — сказал Чжан Ли, профессор международных отношений в Пекинском университете. «Для устранения коренных причин проблемы необходим более комплексный подход, включающий диалог и взаимодействие».

Ситуация на Корейском полуострове была напряженной на протяжении десятилетий, а в последние годы напряженность обострилась из-за ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Страна провела множество ядерных испытаний и ракетных пусков, несмотря на международное осуждение и санкции.



