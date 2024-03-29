Министерство иностранных дел Республики Корея осудило решение России блокировать продление мандата группы экспертов по санкциям в отношении КНДР, назвав это "безответственным".

Министерство иностранных дел Республики Корея выразило обеспокоенность по поводу решения России применить право вето в Совете Безопасности ООН, которое заблокировало продление мандата группы экспертов, ответственной за мониторинг санкций против КНДР. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, МИД Кореи назвало решение России «безответственным». Согласно заявлению, группа экспертов была создана в 2016 году и имела задачу контролировать соблюдение санкций против КНДР. Однако, Россия применила право вето и заблокировала продление мандата группы, что может привести к ослаблению мер по контролю за соблюдением санкций.

МИД Кореи подчеркнул, что группа экспертов сыграла важную роль в обеспечении соблюдения санкций против КНДР, включая мониторинг контрабанды оружия и других запрещенных товаров. Отзывы экспертов также помогали улучшать эффективность санкций и обеспечивать их соблюдение.

В заявлении также отмечается, что решение России вызвало обеспокоенность со стороны других стран-членов Совета Безопасности ООН. МИД Кореи призвало Россию пересмотреть свое решение и сотрудничать с международным сообществом в вопросах обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

МИД Кореи также подчеркнул, что санкции против КНДР играют важную роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове. Поэтому, отзыв экспертов, которые отвечают за мониторинг санкций, может привести к ослаблению мер по обеспечению соблюдения санкций и может подорвать усилия по денуклеаризации КНДР.



В заключение, МИД Кореи призвало Россию и другие страны-члены Совета Безопасности ООН сотрудничать в вопросах обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, включая обеспечение соблюдения санкций против КНДР.