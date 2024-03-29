Китайские ученые из CASC создали инновационную ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км, отвечающую требованиям НОАК по размерам, весу и низкой стоимости.

Ученые из Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) объявили о создании новой ракеты класса "земля-воздух" с дальностью стрельбы до 2000 километров. Этот инновационный проект, финансируемый Народно-освободительной армией Китая (НОАК), представляет собой значительный шаг вперед в области ракетных технологий.

Согласно официальному заявлению CASC, ракета имеет длину 8 метров и весит 2,5 тонны, что соответствует требованиям НОАК о максимальной длине 10 метров и весе до 4 тонн. Конструкторы также уделили особое внимание снижению производственных затрат, что было одним из ключевых требований.

"Эта ракета оснащена твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает высокую тягу для вертикального запуска, а также прямоточным воздушно-реактивным двигателем для движения в верхних слоях атмосферы", - пояснил главный инженер проекта Чжан Вэй.



По словам экспертов, новая ракета может быть запущена с мобильных пусковых установок, что значительно повышает ее гибкость и оперативность применения. Это особенно важно в современных условиях, где быстрое реагирование на угрозы имеет решающее значение.



"Создание такой ракеты является значительным достижением для китайской ракетной программы и демонстрирует нашу способность разрабатывать передовые вооружения в соответствии с требованиями НОАК", - заявил представитель CASC.



Эксперты отмечают, что успех этого проекта укрепляет позиции Китая как одного из лидеров в области ракетных технологий и подчеркивает растущие амбиции страны в сфере обороны и космоса.