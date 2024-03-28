Южная Корея приступила к разработке нового корабельного баллистического ракетного комплекса Hyunmoo-IV-2, который планируется к внедрению к 2036 году. Разработка комплекса будет осуществляться на основе наиболее современных технологий и путём интеграции отечественных и зарубежных технологий. Комплекс предназначен для защиты национальных интересов и интеграции в региональную систему безопасности.

В рамках значительного шага по укреплению своего оборонного потенциала, Южная Корея официально начала разработку баллистической ракеты корабельного базирования Hyunmoo-IV-2. На этот амбициозный проект, который, как ожидается, продлится до 2036 года, выделен бюджет в размере 506 миллионов долларов.

Hyunmoo-IV-2 является частью продолжающихся усилий Южной Кореи по повышению своей военной мощи, особенно в области технологий баллистических ракет. Новая ракета предназначена для запуска с военно-морских кораблей, обеспечивая ВМС Южной Кореи значительный прирост их наступательных и оборонительных возможностей. Программа разработки рассчитана на 15 лет, а серийное производство Hyunmoo-IV-2, как ожидается, начнется в период с 2028 по 2029 год. Этот график подчеркивает сложность проекта и строгие процессы испытаний и оценки, которые ракета должна пройти, прежде чем она будет признана готовой к развертыванию.

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Hyunmoo-IV-2 является последним дополнением к южнокорейской серии баллистических ракет Hyunmoo. Серия Hyunmoo была ключевым компонентом оборонной стратегии Южной Кореи, при этом предыдущие версии продемонстрировали впечатляющие возможности с точки зрения дальности, точности и полезной нагрузки.

Решение о разработке баллистической ракеты корабельного базирования было принято на фоне растущих опасений по поводу безопасности в регионе. Ожидается, что новая ракета обеспечит Южной Корее стратегическое преимущество, позволяя ей более эффективно реагировать на потенциальные угрозы.

Ожидается, что проект создаст новые возможности для южнокорейской оборонной промышленности, при этом местные компании, вероятно, будут задействованы в производстве различных компонентов и подсистем для новой ракеты.

Правительство Южной Кореи подчеркнуло, что разработка Hyunmoo-IV-2 соответствует его оборонной политике и не предназначена для того, чтобы спровоцировать какие-либо региональные державы. Напротив, он рассматривается как необходимый шаг для обеспечения безопасности страны и защиты ее национальных интересов.