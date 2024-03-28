Представители военного командования Китая выразили серьезную обеспокоенность в ходе переговоров с делегацией НАТО по поводу растущей активности альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители военного командования Китая выразили серьезную обеспокоенность в ходе переговоров с делегацией НАТО по поводу растущей активности альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за последними шагами НАТО по расширению своего присутствия и влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - заявил У Цянь. - Данные действия вызывают серьезную озабоченность Китая и представляют потенциальную угрозу региональной безопасности и стабильности".

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Переговоры между представителями военных ведомств Китая и НАТО прошли на фоне нарастающей геополитической напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние годы НАТО значительно активизировал свою деятельность в регионе, проводя регулярные военные учения, наращивая взаимодействие с союзниками и партнерами, а также укрепляя свое присутствие в стратегически важных акваториях, таких как Южно-Китайское море.

По словам У Цяня, китайская сторона считает, что эти шаги НАТО противоречат принципам мирного сосуществования и невмешательства во внутренние дела других государств, закрепленным в Уставе ООН.

"Мы призываем НАТО воздержаться от дальнейшей эскалации военно-политической напряженности в регионе и сосредоточиться на решении глобальных вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество", - подчеркнул представитель Минобороны КНР.

В свою очередь, представители НАТО заявили, что действия альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены исключительно на обеспечение свободы судоходства, поддержание региональной стабильности и противодействие нарастающим вызовам безопасности, таким как терроризм и киберугрозы. Они также подчеркнули, что НАТО не стремится к конфронтации с Китаем и выступает за конструктивный диалог для урегулирования разногласий.

Тем не менее, эксперты отмечают, что растущее военное присутствие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывает серьезную обеспокоенность Китая, который рассматривает этот регион как сферу своих жизненно важных интересов. Китайское руководство неоднократно заявляло, что любые попытки внешних сил вмешиваться в дела региона будут решительно пресекаться.

Таким образом, противоречия между Китаем и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают обостряться, создавая риски для региональной стабильности и безопасности.