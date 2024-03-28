Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Китай обеспокоен усилением военной активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Представители военного командования Китая выразили серьезную обеспокоенность в ходе переговоров с делегацией НАТО по поводу растущей активности альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

реклама

Представители военного командования Китая выразили серьезную обеспокоенность в ходе переговоров с делегацией НАТО по поводу растущей активности альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за последними шагами НАТО по расширению своего присутствия и влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - заявил У Цянь. - Данные действия вызывают серьезную озабоченность Китая и представляют потенциальную угрозу региональной безопасности и стабильности".

реклама

Переговоры между представителями военных ведомств Китая и НАТО прошли на фоне нарастающей геополитической напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние годы НАТО значительно активизировал свою деятельность в регионе, проводя регулярные военные учения, наращивая взаимодействие с союзниками и партнерами, а также укрепляя свое присутствие в стратегически важных акваториях, таких как Южно-Китайское море.

По словам У Цяня, китайская сторона считает, что эти шаги НАТО противоречат принципам мирного сосуществования и невмешательства во внутренние дела других государств, закрепленным в Уставе ООН.

"Мы призываем НАТО воздержаться от дальнейшей эскалации военно-политической напряженности в регионе и сосредоточиться на решении глобальных вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество", - подчеркнул представитель Минобороны КНР.

В свою очередь, представители НАТО заявили, что действия альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены исключительно на обеспечение свободы судоходства, поддержание региональной стабильности и противодействие нарастающим вызовам безопасности, таким как терроризм и киберугрозы. Они также подчеркнули, что НАТО не стремится к конфронтации с Китаем и выступает за конструктивный диалог для урегулирования разногласий.

Тем не менее, эксперты отмечают, что растущее военное присутствие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывает серьезную обеспокоенность Китая, который рассматривает этот регион как сферу своих жизненно важных интересов. Китайское руководство неоднократно заявляло, что любые попытки внешних сил вмешиваться в дела региона будут решительно пресекаться.

Таким образом, противоречия между Китаем и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают обостряться, создавая риски для региональной стабильности и безопасности.

#китай #нато #безопасность #геополитика #международные отношения #азиатско-тихоокеанский регион
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
73
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
34
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
В США полагают, что операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к изоляции Израиля
4
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
10
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
14
Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
+
Армия РФ начала применять в СВО модернизированные гиперзвуковые «Оникс» и танковые ракеты «Инвар-М1»
1
Глава студии Larian рассказал о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте
+
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
43
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
В Google Кошельке изменились условия при оплате с помощью мобильного телефона через NFC
+
Украина получит 1,5 млрд долларов финансовой помощи от Великобритании и Японии
+
Reuters: китайский широкофюзеляжный лайнер COMAC C929 находится на стадии детального проектирования
+
Defense Post: Южная Корея вдвое сократила первоначальный заказ на истребители KF-21 Boramae
1
Google выпустила специальную версию Chrome, предназначенную для процессоров с архитектурой ARM
+
В этом году SK hynix будет получать от реализации HBM двузначную долю выручки
+
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
1
Отряд спецназа взял штурмом дом в Миссури, опираясь лишь на данные функции Apple Find My
+
Во Флориде детям до 14 лет запретили иметь аккаунты в социальных сетях
6

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
18
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
6
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
31
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
14
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
19
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
19
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
11
Для сдерживания стремительно растущих ВМС Китая США могут принять "Закон о кораблях"
3
Для укрепления своей экономики Китай может вернуться к валютной стратегии "нищий-сосед"
+
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:08
Бред! - В организме есть куча "агентов", которые перемещаются между клетками, выполняют жизненно важные задачи и воспроизводятся этими клетками. Почти все вирусы произошли от этих "агентов". Как и что...
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
Мегавольт
20:54
А пом оему это дрочилово
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Dmitry Mitry
20:42
Когда эти дебилы уймутся уже. Меня не интересует никакой противоправный контент, только из-за них у меня куча всего не работает, не имеющего к этому никакого отношения.
В России разрабатывается законопроект о блокировке противоправного контента в интернете
VAKT
20:31
Капитан суда НЕ украинец - это фейк. Украинец БЫЛ капитаном судна до 2016 года. На момент столкновения на судне было 22 члена команды - все они ИНДИЙЦЫ, а судно управлялось двумя МЕСТНЫМИ лоцманами. Н...
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в акваторию Красного моря
Red Red
20:14
>>>Разумеется в характерной для Linux помойке на 40+ тысяч строк "кода" делать было нечего, Ты забавный идиотик, мы же все видели твое мастерство владения кодом, ну давай посмеши всех еще раз , скажи...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Руслан
20:10
Кто то много знает, но не считает что он умён. А кто то ищет повод выпендрится, считая себя умным. Какая техническая тема? Очнись, тут основную мысль доносят что водохранилище пересыхает. Мог бы в тр...
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
Red Red
20:08
статейка нудная, вообще читать можно по диагонали, уговорил уменьшай количество букв, делай больше картинок, читатель из чукчи куевый, писатель тоже отвратительный , эх легкоступов легкоступов....это ...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Red Red
20:00
Вот я же говорил что чимба пиз Да бол, сразу отмечу паять ты тоже не умеешь, купи уже себе паяльник, перестань это утюгом делать.... бла бла бла , уже 3 месяца визгу, а по итогу, никому ненужная па...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
xonar1979
19:56
ну и кучу проводов в МОП
Госдума одобрила законопроект, призванный упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома
Михаил Личак
19:55
Было 3 волги, с удовольствием купил бы но 406 мотором!
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем