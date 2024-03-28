Шри-Ланка и Китай подписали девять соглашений о сотрудничестве в различных областях во время визита премьер-министра Шри-Ланки Динеша Гунавардены в Пекин, углубляя стратегическое партнерство между двумя странами.

В ходе официального визита премьер-министра Шри-Ланки Динеша Гунавардены в Пекин две страны подписали девять соглашений, охватывающих широкий спектр областей сотрудничества. Этот важный шаг свидетельствует об углублении двусторонних отношений между Шри-Ланкой и Китаем на фоне непрекращающегося экономического кризиса в южноазиатской островной нации.

По словам официальных лиц, подписанные соглашения охватывают такие сферы, как инфраструктура, энергетика, образование, туризм и культурный обмен. Одним из ключевых документов стало рамочное соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурного строительства и инвестиций, которое откроет путь для дальнейшего участия китайских компаний в стратегически важных проектах на Шри-Ланке.

"Эти соглашения являются свидетельством нашей приверженности дальнейшему укреплению дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - заявил премьер-министр Гунавардена в ходе совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.



Для Шри-Ланки, переживающей одну из самых серьезных экономических катастроф в своей новейшей истории, поддержка Китая имеет жизненно важное значение. В прошлом году остров был вынужден объявить дефолт по внешнему долгу и обратиться за помощью к Международному валютному фонду. Пекин выступил одним из крупнейших двусторонних кредиторов Шри-Ланки, предоставив стране кредиты на миллиарды долларов для финансирования инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Пояс и путь".



Критики предупреждают, что чрезмерная задолженность перед Китаем ставит Шри-Ланку в рискованную позицию, однако официальный Коломбо настаивает на том, что сотрудничество с Пекином является взаимовыгодным. "Китай был надежным партнером в нашем стремлении к развитию, и мы высоко ценим его поддержку в это трудное время", - отметил Гунавардена.



Тем временем, Ли Кэцян подчеркнул готовность Китая и впредь оказывать содействие Шри-Ланке в преодолении экономических трудностей. "В духе традиционной дружбы мы будем прилагать дальнейшие усилия для углубления нашего стратегического сотрудничества в интересах наших народов", - заявил он.



Подписанные соглашения также включают меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и соглашение о создании совместного центра по изучению буддизма и буддийской культуры.