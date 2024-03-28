На заседании Госдумы министр культуры России Ольга Любимова выразила необходимость повышения мер безопасности на культурных массовых мероприятиях и обсудила с комитетом по культуре методы и технологии для их обеспечения.

На заседании комитета по культуре Государственной Думы РФ министр культуры Ольга Любимова подчеркнула необходимость повышения уровня безопасности на массовых культурных мероприятиях.

В свете последних событий, возросшего внимания к теме обеспечения публичной безопасности и в рамках подготовки к предстоящим масштабным культурным событиям, министр культуры РФ Ольга Любимова указала на важность серьезного пересмотра и усиления мер безопасности.

«Безопасность участников и гостей массовых мероприятий должна стать абсолютным приоритетом. Мы должны быть уверены в том, что каждое событие, организованное с участием наших культурных учреждений, соответствует самым строгим стандартам безопасности», – заявила Ольга Любимова.



Министр подчеркнула, что вопросы безопасности касаются не только технических аспектов, таких как эвакуационные пути, системы видеонаблюдения и контроля доступа, но и обучения персонала, готового оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.



Ольга Любимова также указала на необходимость тесного взаимодействия с правоохранительными органами и службами экстренного реагирования, а также на важность проведения регулярных тренировок и учений среди сотрудников культурных учреждений.



«Мы должны работать на опережение, анализировать потенциальные риски и разрабатывать комплексные планы действий на случай различных экстренных ситуаций», – добавила министр.



В рамках заседания были обсуждены предложения по внедрению новых технологий, включая системы распознавания лиц и сканирования, которые могут повысить эффективность контроля на входе на мероприятия и предотвратить проникновение на них лиц, представляющих угрозу безопасности.



Заседание комитета по культуре также посвятило внимание разработке методических рекомендаций для организаторов массовых мероприятий, включая планы по обеспечению безопасности и мероприятия по информированию публики о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций.



Подводя итоги заседания, Ольга Любимова подчеркнула, что культура является важной составляющей общественной жизни, и обеспечение безопасности на культурных мероприятиях – это гарантия того, что каждый гражданин сможет наслаждаться достижениями искусства без угрозы для своего здоровья и жизни.