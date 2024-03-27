На космодроме Восточный произошло долгожданное событие - на стартовую площадку была доставлена первая летная ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5", что ознаменовало начало отсчета до первого пуска ракеты.

Сегодняшний день ознаменовал новый этап в российской космонавтике: первая ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" была доставлена на космодром Восточный в Амурской области. Это знаменательное событие открывает новую эру и закладывает основу для будущего регулярного использования космодрома и семьи ракет "Ангара".

Государственная комиссия, после тщательного контроля и испытаний, объявила, что ракета "Ангара-А5" готова к своему первому запуску, который намечен на период с 6 по 10 апреля 2024 года. Этот запуск ознаменует начало лётно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур", являющегося ключевым шагом перед началом эксплуатации тяжёлых ракетных комплексов на Восточном.

Успешные запуски "Ангары-А5" сделают Россию непревзойдённой в глазах международного космического сообщества и обеспечат независимый доступ в космос для реализации научных и коммерческих инициатив. Будущая ракета-носитель является гордостью российской промышленности: она использует чистое топливо и имеет повышенную грузоподъёмность. Универсальный стартовый комплекс на Восточном позволит осуществлять запуски по разнообразным траекториям, расширяя возможности вывода полезной нагрузки на орбиту.

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Доставка "Ангары-А5" на стартовый стол стала кульминацией многолетней работы тысяч талантливых специалистов космической отрасли России. Этот запуск продемонстрирует технологические возможности страны и её готовность к новым достижениям в космическом пространстве. Успешное осуществление миссии станет вехой в истории космонавтики России и откроет путь к пилотируемым полётам и исследованиям дальнего космоса.