Компания Samsung объявила о скором прекращении поддержки российских платежных карт в своем мобильном сервисе Samsung Pay с 3 апреля 2024 года. Это означает, что российские пользователи лишатся возможности совершать бесконтактные платежи с помощью своих устройств.

Компания Samsung объявила о скором прекращении поддержки российских платежных карт в своем мобильном сервисе Samsung Pay. Согласно сообщению на официальном сайте Samsung, с 3 апреля 2024 года пользователи в России больше не смогут добавлять карты национальной платежной системы "Мир" в Samsung Pay.

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Это означает, что российские владельцы смартфонов Samsung лишатся возможности совершать бесконтактные платежи с помощью своих устройств. Ранее эта функция была очень популярна среди пользователей, так как позволяла им быстро и удобно оплачивать покупки, не доставая физическую карту.

Помимо карт "Мир", под ограничения также попадают карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками. Таким образом, жители России лишатся большинства возможностей использовать Samsung Pay для мобильных платежей.

В компании объяснили, что это решение связано с продолжающимися геополитическими событиями и введенными в отношении России международными санкциями. "К сожалению, в сложившихся обстоятельствах мы вынуждены ограничить поддержку некоторых платежных инструментов в Samsung Pay. Наша задача - обеспечивать бесперебойную работу сервиса для всех пользователей", - говорится в заявлении Samsung.

Несмотря на это, российские владельцы Samsung-устройств все еще смогут использовать приложение Samsung Pay для хранения и использования клубных, дисконтных и других непплатежных карт. Кроме того, компания подчеркнула, что продолжит поддерживать другие функции сервиса, такие как просмотр баланса, управление картами и настройки.

Теперь пользователям придется искать альтернативные способы совершения мобильных платежей, что может вызвать определенные неудобства.

В то же время аналитики полагают, что это решение вряд ли окажет существенное влияние на популярность Samsung среди российских потребителей. "Бренд Samsung все еще пользуется высоким спросом в России, и большинство покупателей будут продолжать приобретать его устройства, несмотря на ограничения в работе Samsung Pay", - говорит ведущий аналитик Института развития технологий.

Представители Samsung заверили, что компания будет и дальше следить за развитием ситуации и при возможности восстановит поддержку российских платежных карт в Samsung Pay. Однако сроки возобновления этой функциональности пока не называются.