Министр здравоохранения Сербии, Даница Груичич, объявила о планах страны принять законопроект, который позволит регистрировать российские лекарственные препараты начиная с 2024 года.

Сербия готовится открыть новые горизонты в сфере здравоохранения, планируя принять закон, который позволит регистрировать лекарства из России с 2024 года. Эта важная мера была анонсирована министром здравоохранения страны Даницей Груичич, которая подчеркнула приверженность Сербии расширению сотрудничества в медицинской сфере с нашими российскими партнерами.







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По словам Груичич, принятие такого закона будет способствовать доступности и разнообразию медицинских препаратов для сербских пациентов. Это также может привлечь дополнительные инвестиции в отечественную фармацевтическую промышленность и укрепить двусторонние связи с Россией.

"Мы видим, что российские лекарства обладают высоким качеством и часто более доступными ценами, чем их западные аналоги. Это может стать важным шагом для улучшения доступности эффективных препаратов для наших граждан, особенно тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями", - сказала министр.

Предполагается, что новый законопроект пройдет обсуждение в парламенте Сербии в ближайшие месяцы, после чего будет разработана соответствующая регуляторная база для упрощения процесса регистрации и контроля качества российских лекарств. Главная цель закона - обеспечить безопасность и эффективность препаратов, предлагаемых на рынке, в соответствии с международными стандартами.

Это развитие не только укрепит экономические отношения между двумя странами, но и может стать примером для других стран региона, которые могут захотеть рассмотреть возможность сотрудничества с российскими фармацевтическими компаниями.

Министерство здравоохранения Сербии также планирует провести серию совместных исследований и образовательных мероприятий с российскими коллегами, чтобы обменяться опытом и знаниями в области медицины и фармацевтики.

Мероприятие, подобное этому, выдвигает Сербию на передний план борьбы за доступность медицинских услуг и улучшение качества жизни своего населения. Ожидается, что это привлечет дополнительное внимание со стороны международного сообщества и может стимулировать другие страны к поиску альтернативных источников лекарственных препаратов.