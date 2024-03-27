Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал с аргентинским коллегой Луисом Петри письмо о намерениях продать Аргентине часть парка устаревших истребителей F-16 в рамках модернизации датских ВВС.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен посетил Буэнос-Айрес, где провел переговоры со своим аргентинским коллегой Луисом Петри. По итогам встречи стороны подписали письмо о намерениях, в котором зафиксировали договоренность о потенциальной продаже Аргентине устаревших датских истребителей F-16.

Согласно официальному сообщению датского Министерства обороны, Дания рассматривает возможность передачи Аргентине части своего парка многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Эти самолеты, произведенные в 1970-80-х годах, в настоящее время постепенно выводятся из эксплуатации в Вооруженных силах Дании по мере их замены на более современные истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

"Мы ведем конструктивный диалог с Аргентиной по возможной продаже части наших устаревших F-16. Это позволит нам высвободить ресурсы для дальнейшей модернизации ВВС Дании", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.



Детали потенциальной сделки пока не разглашаются. Однако известно, что Дания планирует завершить вывод F-16 из боевого состава к 2028 году после того, как парк истребителей пятого поколения F-35 будет полностью развернут. В этой связи, продажа части F-16 Аргентине может стать выгодным вариантом для датского военного ведомства.



Аргентина, в свою очередь, давно ищет возможности для обновления своего парка боевых самолетов. Ее ВВС эксплуатируют в основном устаревшие истребители Dassault Mirage III и McDonnell Douglas A-4 Skyhawk, большая часть которых была произведена в 1960-70-х годах. В этих условиях приобретение относительно современных F-16 может стать важным шагом в модернизации военной авиации Аргентины.



"Покупка подержанных, но все еще боеспособных истребителей F-16 - это отличная возможность для Аргентины усилить свои ВВС, - отметил военный эксперт Карлос Гарсия. - Эти самолеты, хоть и не новейшие, все еще представляют серьезную боевую мощь и могут эффективно выполнять широкий спектр задач".



Вместе с тем, специалисты указывают, что Аргентине предстоит провести масштабные работы по модернизации и обслуживанию приобретаемых F-16, что потребует значительных финансовых и технических ресурсов. Кроме того, возникнет необходимость в подготовке пилотов и технического персонала для эксплуатации этих самолетов.



Тем не менее, обе стороны выражают уверенность в том, что потенциальная сделка будет взаимовыгодной.