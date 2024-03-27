Аналитический доклад китайской консалтинговой компании Beijing Lande Information Technology подчеркивает, что внедрение США перспективных необитаемых надводных аппаратов значительно усилит боевой потенциал ВМС, создавая новые вызовы для потенциальных противников.

Опубликованный доклад 26 марта с.г. китайской компании Beijing Lande Information Technology подробно рассматривает развитие и возможности новых необитаемых надводных аппаратов ВМС США. Эти ННА, разрабатываемые для выполнения различных задач, таких как разведка, обеспечение связи и борьба с подводными лодками, представляют реальную и серьезную угрозу для противников США, считают авторы доклада.

Компания Beijing Lande Information Technology отмечает, что ВМС США в последнее время активно инвестируют в разработку и производство ННА. Это связано с рядом преимуществ, которые такие аппараты обеспечивают. Во-первых, ННА позволяют проводить разведку и наблюдение на больших расстояниях от своих баз. Во-вторых, они обеспечивают существенное снижение риска для жизни военнослужащих, так как не требуют нахождения экипажа на борту. В-третьих, ННА обладают повышенной маневренностью и способностью к маскировке, что делает их труднообнаруживаемыми для противника.

В докладе также отмечается, что разработка и применение ННА поддерживается стратегией национальной обороны США, которая призывает к поддержанию технологического превосходства над противниками. По мнению аналитиков, это может привести к дальнейшему усилению проблемы безопасности и угрозы для противников США.



Однако, следует отметить, что разработка и внедрение ННА требует решения ряда технических и организационных проблем, таких как обеспечение надежной связи и управления аппаратами на дальних расстояниях, а также координация их действий с другими силами и средствами обороны.