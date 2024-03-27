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Опубликованный доклад 26 марта с.г. китайской компании Beijing Lande Information Technology подробно рассматривает развитие и возможности новых необитаемых надводных аппаратов ВМС США. Эти ННА, разрабатываемые для выполнения различных задач, таких как разведка, обеспечение связи и борьба с подводными лодками, представляют реальную и серьезную угрозу для противников США, считают авторы доклада.
Компания Beijing Lande Information Technology отмечает, что ВМС США в последнее время активно инвестируют в разработку и производство ННА. Это связано с рядом преимуществ, которые такие аппараты обеспечивают. Во-первых, ННА позволяют проводить разведку и наблюдение на больших расстояниях от своих баз. Во-вторых, они обеспечивают существенное снижение риска для жизни военнослужащих, так как не требуют нахождения экипажа на борту. В-третьих, ННА обладают повышенной маневренностью и способностью к маскировке, что делает их труднообнаруживаемыми для противника.
В докладе также отмечается, что разработка и применение ННА поддерживается стратегией национальной обороны США, которая призывает к поддержанию технологического превосходства над противниками. По мнению аналитиков, это может привести к дальнейшему усилению проблемы безопасности и угрозы для противников США.
Однако, следует отметить, что разработка и внедрение ННА требует решения ряда технических и организационных проблем, таких как обеспечение надежной связи и управления аппаратами на дальних расстояниях, а также координация их действий с другими силами и средствами обороны.