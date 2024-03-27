Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ объявил на национальном форуме о успешной реконструкции контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ.

Сегодня на национальном форуме "Возрождение погранпереходов - 2024", который проходил в Улан Баторе, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ объявил о успешном ходе реконструкции контрольно-пропускных пунктов на границе с Российской Федерацией. Это мероприятие имеет огромное значение, так как является частью реализации масштабного плана правительства по развитию инфраструктуры и улучшения условий для торговли и экономического сотрудничества между двумя странами.

По словам премьер-министра, реконструкция КПП является приоритетной задачей для монгольского правительства, так как эти пункты являются важнейшими воротами в страну и ключевыми точками для развития торговли и туризма. "Мы прилагаем все усилия для того, чтобы модернизация пограничных переходов прошла успешно и в кратчайшие сроки. Это позволит значительно упростить процедуры пересечения границы и сократить время ожидания для грузового и пассажирского транспорта", - заявил Оюун-Эрдэнэ.

Премьер также отметил, что Монголия стремится к созданию современной инфраструктуры на своих границах, соответствующей самым высоким международным стандартам. "Мы хотим, чтобы наши пограничные пункты были комфортными, безопасными и эффективными. Для нас важно, чтобы люди, пересекающие нашу границу, оставляли о ней только хорошие впечатления", - подчеркнул он.



Реконструкция КПП на монгольско-российской границе - часть масштабного плана по развитию инфраструктуры Монголии, который был запущен в прошлом году. Проект включает в себя строительство новых объектов и модернизацию существующих пограничных постов, а также улучшение дорожной инфраструктуры и систем энергоснабжения. Как ожидается, это значительно упростит движение товаров и людей, что положительно скажется на экономическом росте страны.



Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство активно работает над упрощением процедур пересечения границы и сокращением бюрократической нагрузки. "Мы хотим, чтобы наши пограничные переходы стали более доступными и удобными для людей, а также чтобы они соответствовали современным требованиям. Это приведет к увеличению потока туристов и бизнес-путешественников, что в итоге приведет к росту экономики страны", - заключил Оюун-Эрдэнэ.



Форум "Возрождение погранпереходов - 2024" стал платформой для обсуждения вопросов развития пограничной инфраструктуры не только с РФ, но и с другими соседними странами. На мероприятии также были представлены планы по строительству новых КПП в других частях монгольской границы, а также обсуждены вопросы улучшения транспортного и логистического потенциала страны.