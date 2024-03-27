Администрация Гонконга объявила о ряде мер по укреплению правоохранительной деятельности и патриотического воспитания в системе образования в ответ на принятие в 2020 году закона о национальной безопасности.

Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил сегодня, что власти намерены активизировать работу правоохранительных органов по сбору разведданных и их анализу после вступления в силу нового закона о национальной безопасности. По его словам, это необходимо для выявления и пресечения любых угроз безопасности.

Кроме того, власти Гонконга планируют реформировать систему образования, чтобы усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения. Предполагается введение новых учебных курсов по истории и культуре Китая.

Закон о национальной безопасности, принятый 23 марта, вызвал волну протестов в Гонконге. Многие жители и правозащитники расценивают его как попытку Пекина ограничить автономию и демократические свободы в особом административном районе. Однако власти Китая настаивают, что закон необходим для поддержания стабильности и порядка.

Ужесточение политики в сфере безопасности и образования, похоже, является лишь началом курса на усиление контроля. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы последуют новые инициативы.