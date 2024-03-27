После нескольких месяцев перерыва "Почта России" восстанавливает наземную логистику для доставки отправлений в страны Евросоюза через Белоруссию и Калининградскую область. Решение затрагивает более 20 европейских стран.

"Почта России" вновь возвращается к наземной доставке отправлений в европейские страны после приостановки логистики в феврале. Об этом заявил глава компании Михаил Волков. По его словам, решение о возобновлении наземных перевозок было принято в связи с улучшением обстановки и оптимизацией работы почтового оператора.

В результате приостановки наземной логистики в феврале, более 20 европейских стран оказались затронуты задержками в доставке почтовых отправлений из России. Это вызвало негативные отзывы и претензии со стороны клиентов и партнеров "Почты России". Однако, благодаря оперативным мерам и усилиям, компания смогла быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и вернуться к обычному режиму работы.

Глава "Почты России" подчеркнул, что приоритетом компании является обеспечение качественной и своевременной доставки почтовых отправлений как внутри страны, так и за ее пределами. Возвращение к наземной транспортировке отправлений в европейские страны стало важным шагом в дальнейшем развитии почтового сервиса и улучшении уровня обслуживания клиентов.



Пользователи и партнеры "Почты России" выразили удовлетворение по поводу возвращения наземной доставки и выразили надежду на стабильную и эффективную работу почтового оператора в будущем. Михаил Волков заверил, что компания будет продолжать совершенствовать свои процессы и стремиться к улучшению качества услуг для всех своих клиентов.