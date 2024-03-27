Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с несколькими площадками о продаже своего российского бизнеса после неудачного сделки с CommEX.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о планах по продаже своего российского бизнеса на фоне усиления регуляторного давления и изменений в геополитической обстановке. Компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями после того, как ранее анонсированная сделка с платформой CommEX не увенчалась успехом.

Представители Binance сообщили, что решение о продаже российского подразделения было принято в связи с необходимостью соблюдения международных санкций и стремлением компании сосредоточиться на развитии в других регионах мира. Биржа активно ищет надежного партнера, который сможет обеспечить бесперебойную работу платформы для российских пользователей и соблюдение всех необходимых нормативных требований.

Ранее Binance планировала продать свой бизнес в России платформе CommEX, однако сделка не была завершена по неназванным причинам. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что CommEX не смогла предоставить достаточных гарантий по выполнению обязательств перед клиентами и регуляторами, что стало препятствием для закрытия сделки.



Несмотря на планы по продаже российского подразделения, Binance подчеркивает свою приверженность интересам пользователей и заявляет, что будет стремиться обеспечить максимально плавный переход на новую платформу. Компания обещает тесно сотрудничать с будущим покупателем для гарантии сохранности средств клиентов и непрерывности торговых операций.



Эксперты криптоиндустрии отмечают, что решение Binance о продаже российского бизнеса является частью общей тенденции по усилению регулирования криптовалютного рынка и стремлению крупных игроков к соблюдению международных норм. Уход Binance с российского рынка может привести к перераспределению сил и открыть новые возможности для локальных криптобирж.

реклама

Ожидается, что в ближайшие недели Binance объявит о достижении договоренности с одним из потенциальных покупателей и раскроет детали предстоящей сделки. Криптосообщество внимательно следит за развитием событий, поскольку продажа российского подразделения Binance может оказать значительное влияние на динамику развития отечественного рынка криптовалют.