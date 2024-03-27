Президент Цай Инвэнь присутствовала на церемонии передачи военно-морским силам Тайваня двух новых ракетных корветов класса "Туоцзян", что ознаменовало очередной шаг в укреплении островной обороноспособности.

Президент Тайваня Цай Инвэнь неуклонно демонстрирует свою твердую позицию и поддержку страны в вопросах национальной безопасности. 26 марта текущего года она посетила порт Суао, расположенный в уезде Илань, где и состоялась официальная церемония передачи новейших военно-морских корветов проекта "Туоцзян" Военно-морскому флоту Тайваня. Пятый и шестой корветы, названные "Аньцзян" и "Ваньцзян" соответственно, являются значительным укреплением оборонных способностей страны.

Эти современные корветы обладают высокими боевыми возможностями и технологическими инновациями, что делает их ключевым элементом в обеспечении безопасности Тайваня в условиях региональных напряженностей. Президент Цай Инвэнь выразила свою гордость перед передовыми разработками местной оборонной промышленности и подчеркнула важность сотрудничества и солидарности в укреплении обороноспособности страны.

Создание и передача в эксплуатацию этих корветов стали ярким примером того, как Тайвань стремится укрепить свои оборонные позиции и гарантировать безопасность своих граждан. Президент Цай Инвэнь подчеркнула, что страна готова к защите своей независимости и суверенитета любыми необходимыми средствами, включая современное вооружение и военную технику.



Такие мероприятия, как передача новейших корветов военно-морским силам, являются важными шагами в укреплении обороноспособности Тайваня и демонстрируют решительность страны в поддержании мира и стабильности в регионе. Тайвань продолжит развивать свои оборонные возможности и сотрудничать с партнерами для обеспечения безопасности и процветания своего народа.