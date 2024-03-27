Госсекретарь США и министр иностранных дел Вьетнама провели переговоры о расширении двустороннего партнерства в области производства чипов и диверсификации цепочек поставок.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон провели сегодня переговоры в Вашингтоне, в ходе которых обсудили углубление двустороннего сотрудничества в области высоких технологий и диверсификацию цепочек поставок.

В условиях нарастающей геополитической напряженности и торговых трений между США и Китаем, вопросы обеспечения стабильных поставок критически важных компонентов, таких как полупроводники, становятся все более актуальными для правительств по всему миру.

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента, Блинкен и Сон обсудили "потенциальные возможности для расширения сотрудничества в области полупроводников и связанных с ними цепочек поставок". Официальный представитель отметил, что эти усилия направлены на укрепление экономической безопасности и технологической конкурентоспособности обеих стран.



Вьетнам, располагающий развивающейся электронной промышленностью и квалифицированной рабочей силой, рассматривается как один из потенциальных центров по производству полупроводников. В прошлом году американская компания Intel заявила о планах инвестировать миллиарды долларов в строительство заводов по производству чипов в этой стране.



Тем не менее, эксперты предупреждают, что диверсификация цепочек поставок полупроводников - сложный и длительный процесс, требующий значительных инвестиций и координации между государственным и частным секторами. "Создание новых центров производства чипов занимает годы и требует колоссальных вложений в инфраструктуру, подготовку кадров и передачу технологий", - отметил Джон Ли, старший научный сотрудник Института Брукингса.



Несмотря на эти трудности, США и их союзники продолжают искать пути снижения зависимости от поставок полупроводников из стран, которые рассматриваются как потенциальные источники рисков для национальной безопасности. Расширение сотрудничества с Вьетнамом в этой сфере может стать важным шагом на пути к достижению этой цели.



Переговоры между Блинкеном и Соном также затронули другие вопросы двусторонних отношений, включая торговлю, изменение климата и обеспечение свободы судоходства в Южно-Китайском море. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства между США и Вьетнамом.