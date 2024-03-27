Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать к 1 июля вопрос об увеличении затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения. По словам Путина, доля расходов на науку и НИОКР в ВВП России неуклонно снижается, и это недопустимо. Он поручил увеличить финансирование фундаментальной науки на 50% к 2024 году и создать специальную госпрограмму поддержки научных исследований.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение недели проработать вопрос об увеличении затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения. По словам главы государства, это должно стать одним из ключевых направлений работы правительства в ближайшие годы.

Путин выразил беспокойство по поводу того, что в последние годы доля расходов на науку и НИОКР в ВВП России неуклонно снижается. По его словам, эта тенденция недопустима, так как научно-технический прогресс является одним из основных факторов экономического роста и укрепления позиций страны на мировой арене. "До 1 июля я поручаю правительству проработать вопрос о поэтапном увеличении затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения", - заявил Путин на заседании президиума Государственного Совета.



Президент также отметил, что необходимо уделять особое внимание развитию фундаментальной науки, которая является основой для всех технологических инноваций. По его словам, в этом направлении нужно увеличить финансирование на 50% в 2024 году.



Кроме того, Путин поручил правительству подготовить предложения по повышению эффективности использования государственных средств, направляемых на науку и НИОКР. В частности, он предложил рассмотреть вопрос о создании специальной госпрограммы поддержки научных исследований, которая бы позволила сосредоточить ресурсы на решении наиболее актуальных и перспективных задач.



По словам главы государства, увеличение расходов на науку и НИОКР должно стать одним из основных факторов роста инвестиций в экономику страны. "Мы должны создавать условия для привлечения в этот сектор частного капитала, как отечественного, так и зарубежного", - заявил Путин.



Президент также поручил правительству разработать механизм стимулирования компаний к участию в научно-исследовательских работах, в том числе через предоставление льгот и налоговых преференций.



В целом, заявление Путина о необходимости увеличения расходов на науку и НИОКР было встречено экспертным сообществом позитивно. Многие специалисты отмечают, что в последние годы в России наблюдается некоторая стагнация в этом направлении, и что увеличение финансирования научных исследований и разработок может стать импульсом для роста инновационной активности и технологического прогресса в стране.