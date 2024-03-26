Автомобильная компания Nissan объявила о своем новым плане электрификации, согласно которому 16 из 30 выпускаемых автомобилей будут электрическими к 2026 году. Компания также заявила о намерении выпустить семь новых электрических автомобилей на североамериканском рынке, включая США и Канаду, хотя точный состав этих моделей пока неизвестен.

Крупная японская автомобильная компания Nissan объявила о новом плане по электрификации, согласно которому 16 из 30 выпускаемых автомобилей будут электрическими к 2026 году. Оставшиеся 14 моделей продолжат работу на двигателях внутреннего сгорания.

В рамках плана электрификации Nissan также заявила о намерении выпустить семь новых электрических автомобилей на североамериканском рынке, включая США и Канаду, хотя точный состав этих моделей пока остается неясным.

Данное решение автомобильной компании является частью глобальной тенденции к увеличению доли электрических транспортных средств в мировом рынке. Многие автопроизводители, включая такие крупные компании, как General Motors, Ford и Volkswagen, сообщают о своих планах по переходу на электрические модели.



На рынке Северной Америки Nissan традиционно известна своими успешными электрическими моделями, такими как Лефтовер и Лид. Новый план электрификации компании свидетельствует о ее намерении укрепить свое присутствие в этом сегменте и ответить на растущий спрос на экологически чистые транспортные средства.



Ожидается, что выпуск семи новых электрических автомобилей на североамериканском рынке поможет Nissan сохранить свою конкурентоспособность и завоевать долю рынка в растущем сегменте электромобилей. Эта стратегия также может способствовать укреплению позиций компании в свете все более строгих экологических стандартов и потребительских требований к устойчивости и экологической ответственности автопроизводителей.



В целом, новый план электрификации Nissan показывает, что компания следует глобальным тенденциям и активно инвестирует в разработку и производство электрических моделей, что может сыграть важную роль в устойчивом развитии автомобильной индустрии и сокращении экологического печати транспортных средств.