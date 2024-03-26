Словацкий министр иностранных дел Ян Липавский объявил о том, что Словения присоединилась к чешской инициативе по поставке артиллерийских снарядов Украине после встречи с коллегами из Словакии, Словении, Венгрии и Австрии. Словения, будучи членом Европейского Союза и НАТО, демонстрирует поддержку Украины и обещает предостаточное участие в укреплении безопасности и стабильности в регионе.

Сегодня Словения объявила о своем решении присоединиться к инициативе Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сделал это заявление после встречи со своими коллегами из Словакии, Словении, Венгрии и Австрии. Это совместное предприятие призвано укрепить обороноспособность Украины в условиях продолжающегося военного конфликта на ее восточной границе и обеспечить необходимое вооружение для защиты ее территории, заявил Ян Липавский.

Министр иностранных дел подчеркнул важность солидарности стран Центральной Европы в поддержке Украины. Словенские представители выразили готовность присоединиться к этой инициативе и внести свой вклад в обеспечение безопасности на европейском континенте.

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В последние годы страны Центральной Европы продемонстрировали свою приверженность поддержанию европейской безопасности с помощью различных инициатив, включая Вышеградскую группу и Бухарестскую девятку, которые способствовали более тесным дипломатическим, экономическим и военным связям между ее членами. Это недавнее сотрудничество подчеркивает важность дипломатического диалога, а также ценность многостороннего сотрудничества и механизмов коллективной обороны.

Более того, закупку артиллерийских снарядов можно рассматривать как инвестицию в региональную безопасность, поскольку она не только укрепляет обороноспособность Украины, но и усиливает сдерживающий эффект против потенциальных агрессоров.

В то время как международное сообщество продолжает ориентироваться в сложном геополитическом ландшафте 21-го века, солидарность и коллективные действия европейских стран, таких как Словения и Чешская Республика, служат маяком надежды и напоминанием о силе единства перед лицом невзгод, добавил Ян Липавский.