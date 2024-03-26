Глава правительства Мьянмы заявил о ключевой роли России в решении международных проблем и участии в глобальных инициативах по укреплению мира. Он выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн 26 марта заявил, что высоко оценивает роль России в поддержании глобальной стабильности.

"Россия продолжает играть ключевую роль в решении важнейших международных вопросов и участвует в ряде глобальных инициатив, направленных на укрепление мира и безопасности", - заявил глава правительства Мьянмы в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, позиция России по многим региональным конфликтам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, способствует снижению напряженности и нахождению политических решений.



"Благодаря ответственной и сбалансированной внешней политике РФ удается не допустить дальнейшей эскалации ряда острых кризисов, чреватых серьезными последствиями для всего мирового сообщества", - подчеркнул премьер Мьянмы.



Он выразил надежду на дальнейшее расширение российско-мьянманского сотрудничества для поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Сергей Лавров, в свою очередь, заверил, что Россия продолжит играть конструктивную роль в решении региональных проблем и будет наращивать взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, включая Мьянму, для обеспечения безопасности и устойчивого развития в данном регионе.