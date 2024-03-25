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Польша разместит вертолетную базу в Люблине для усиления восточного фланга
В рамках модернизации вооруженных сил, Польша укрепляет свое военное присутствие на востоке. В городе Люблин будет развернута новая вертолетная база, что позволит повысить мобильность и эффективность реагирования на любые вызовы безопасности.

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В рамках масштабной программы модернизации вооруженных сил Польша принимает меры по усилению своего военного присутствия вдоль восточной границы. Как заявил сегодня министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, на территории аэропорта города Люблин будет развернута новая вертолетная база польских военно-воздушных сил.
Размещение вертолетного соединения в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной и Белоруссией, рассматривается как важный шаг в рамках комплексной стратегии сдерживания потенциальных угроз с востока. По словам главы оборонного ведомства, создание вертолетной базы в этом ключевом регионе позволит значительно повысить мобильность и эффективность реагирования польских ВВС на любые вызовы безопасности.

"В условиях нынешней нестабильной обстановки в регионе мы должны быть полностью готовы к решительным действиям по защите нашей территориальной целостности и суверенитета, - подчеркнул Косиняк-Камыш. - Размещение вертолетного соединения в Люблине укрепит наши оборонительные возможности на восточном направлении и продемонстрирует нашим союзникам по НАТО приверженность Польши коллективной безопасности".

Детали проекта, включая численность личного состава и типы вертолетов, которые будут базироваться в Люблине, пока не разглашаются по соображениям секретности. Однако, по данным информированных источников, речь может идти о нескольких десятках многоцелевых ударных и транспортных вертолетов последнего поколения, способных выполнять широкий спектр задач.

Решение о создании вертолетной базы в Люблине было принято на фоне обострения геополитической напряженности в Восточной Европе. Только в прошлом году Польша объявила о планах потратить рекордные 4% ВВП на оборонные нужды, существенно нарастив бюджетные расходы в этой сфере.

Ожидается, что строительство новой базы в Люблинском аэропорту начнется уже в ближайшие месяцы. По оценкам экспертов, на полное развертывание вертолетного соединения может уйти от года до полутора лет. Тем временем, Варшава продолжает активно закупать современные вооружения, в том числе американские ракетные комплексы Patriot и HIMARS, с целью создания многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

#польша #восток #вооруженные силы #модернизация #национальная безопасность #военное присутствие #вертолетная база #люблин
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