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Греция закупает канадские пожарные самолеты Canadair DHC-515 для борьбы с лесными пожарами
Во время визита в Канаду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписал соглашение о покупке семи новых противопожарных самолетов Canadair DHC-515 для усиления потенциала страны в тушении лесных пожаров.

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В ходе официального визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Канаду было подписано важное соглашение, направленное на усиление потенциала страны в борьбе с разрушительными лесными пожарами. Согласно достигнутым договоренностям, греческое правительство приобретет семь новейших пожарных самолетов Canadair DHC-515, произведенных канадской авиастроительной компанией Bombardier.
Это решение было продиктовано трагическими событиями лета 2021 года, когда Грецию охватила волна беспрецедентных по масштабам лесных пожаров. Огненная стихия нанесла колоссальный ущерб лесным массивам страны, уничтожив десятки тысяч гектаров древесной растительности. Помимо экологического бедствия, пожары привели к гибели людей и разрушению жилых построек, что вызвало широкий общественный резонанс и критику в адрес властей за недостаточную подготовленность к чрезвычайным ситуациям.

В этой связи греческое правительство приняло решение модернизировать парк противопожарной авиации и пополнить его новейшими высокотехнологичными воздушными судами, способными эффективно бороться с огненной стихией. Выбор пал на канадские самолеты-амфибии DHC-515, которые зарекомендовали себя как одни из лучших в своем классе благодаря высокой маневренности, большой дальности полета и возможности забора воды прямо из водоемов.

"Подписание этого соглашения является важным шагом в укреплении нашего потенциала реагирования на лесные пожары, - заявил премьер-министр Мицотакис на церемонии в Оттаве. - Трагедия 2021 года показала нам, что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши леса, наши дома и, самое главное, жизни наших граждан от разрушительного воздействия огня".

По условиям контракта, первые три самолета Canadair DHC-515 будут поставлены в Грецию уже к началу следующего пожароопасного сезона. Остальные четыре воздушных судна пополнят греческий парк противопожарной авиации в течение последующих двух лет. Сумма сделки составляет около 100 миллионов евро.

Приобретение новых самолетов-амфибий станет важным подспорьем для греческих пожарных служб, которые ежегодно сталкиваются с серьезными вызовами в условиях жаркого средиземноморского лета и участившихся периодов засухи. Ожидается, что канадские машины внесут значительный вклад в предотвращение распространения лесных пожаров и минимизацию ущерба от огненной стихии.

#канада #греция #лесные пожары #пожарная авиация #canadair dhc-515 #закупки вооружений
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