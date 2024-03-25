Представитель МИД КНР выразил решительную позицию страны против терроризма и поддержку России в обеспечении безопасности и стабильности, призывая к мирному диалогу между Россией и Украиной.

Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (МИД КНР) выразил решительную позицию страны против любых форм терроризма, а также поддержку Российской Федерации в защите безопасности и стабильности. Это заявление было сделано на фоне обсуждений о возможной причастности Украины к организации теракта на территории России.

"Китай настаивает на том, что любые формы терроризма должны быть осуждены и пресекаться, и поддерживает усилия России в борьбе с терроризмом, обеспечении национальной безопасности и стабильности", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Он также отметил, что Китай призывает все страны к сотрудничеству в борьбе с террористической угрозой, особенно на международном уровне, и к тому, чтобы не использовать терроризм в целях политического давления или как инструмент достижения своих интересов.

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"Мы призываем все стороны к объективному и сдержанному подходу к этому вопросу и добросовестному расследованию всех обстоятельств инцидента.", - добавил представитель МИД КНР.

Ранее стало известно о теракте в "Крокус сити холле", участники которого, предположительно, могут быть причастны к украинским спецслужбам. После этого информация стала предметом активных обсуждений в международном сообществе, вызвав реакцию со стороны ряда стран.



Международное сообщество продолжает следить за развитием событий и призывает к конструктивному диалогу между сторонами для урегулирования возникших напряжений и обеспечения мира и стабильности на континенте.