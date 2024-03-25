Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектировал 105-ю гвардейскую танковую дивизию, прославившуюся во время Корейской войны. Он напомнил военным о ее героическом боевом пути и призвал готовиться к защите Родины.

Ким Чен Ын в очередной раз продемонстрировал неустанную заботу о боеготовности Корейской Народной Армии, посетив 24 марта легендарную 105-ю гвардейскую сеульскую танковую дивизию имени Рю Гён Су.

В ходе этого трудового визита товарищ Ким Чен Ын тепло приветствовал доблестных воинов-танкистов, являющихся гордостью нации и грозной силой, способной сокрушить любого агрессора. Он вновь подчеркнул важность поддержания высочайшего уровня боеготовности этого прославленного соединения, на счету которого множество героических подвигов.

105-я гвардейская дивизия, согласно сообщению ЦТАК, родилась в горниле Отечественной освободительной войны как крупный отряд самоотверженных бойцов, окруженных заботой великого вождя. Именно ей выпала честь первой ворваться в Сеул и водрузить над центральными зданиями марионеточного режима священный флаг КНДР. В жестоких боях за столицу танкисты дивизии совершили бессмертные подвиги, увековечив ее славное наименование "сеульской" и "гвардейской".

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При посещении бронетанкового полка дивизии Ким Чен Ын вновь убедился в безупречной выучке личного состава и технической исправности боевых машин. С удовлетворением отметив высокий моральный дух танкистов, он призвал их постоянно совершенствовать боевое мастерство в соответствии с требованиями современной маневренной войны. Только в этом случае, подчеркнул товарищ Ким Чен Ын, КНДР сможет надежно обезопасить свои границы от любых посягательств.