Министр высшего образования, науки и инноваций Ирландии, Саймон Харрис, был утвержден в качестве лидера партии "Фине гэл", что делает его новым премьер-министром республики.

На партийном съезде в городе Атлон министр высшего образования, науки и инноваций Саймон Харрис был утвержден в качестве нового лидера правящей партии "Фине гэл". Это означает, что 43-летний политик сменит нынешнего премьер-министра Ирландии Лео Варадкара на посту главы правительства республики.

Решение об избрании Харриса было принято на внутрипартийном голосовании членов "Фине гэл" и объявлено министром по делам предпринимательства, торговли и занятости Саймоном Коувени. По словам Коувени, новый лидер получил убедительную поддержку партийцев.

"Саймон Харрис - молодой и энергичный политик, который привнесет свежий взгляд в работу коалиционного правительства. Его избрание знаменует начало новой главы для нашей партии и страны", - заявил Коувени журналистам.



Сам Харрис, выступая перед сторонниками, поблагодарил их за оказанное доверие и пообещал сосредоточиться на решении наиболее острых проблем, стоящих перед Ирландией, включая рост стоимости жизни, нехватку доступного жилья и необходимость модернизации системы здравоохранения.



"Наша страна переживает непростые времена, но у нас есть все возможности для того, чтобы выйти из этого периода еще более сильными и сплоченными. Я буду премьер-министром для всех ирландцев, вне зависимости от их политических взглядов", - подчеркнул Харрис.

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Ротация на посту главы правительства между Варадкаром и Харрисом была согласована при формировании нынешней правящей коалиции из трех партий.



Саймон Харрис родился в 1979 году в Дублине. Он избирался в ирландский парламент в 2011, 2016 и 2020 годах. До прихода в большую политику работал учителем математики и служил в качестве офицера в Ирландской республиканской армии. Харрис женат и воспитывает двоих детей.