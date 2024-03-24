Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения с нового учебного года размещать Государственный флаг РФ на своих зданиях и территориях. Это решение является частью мероприятий по укреплению патриотического воспитания среди населения и поддержанию общественной безопасности в стране.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, согласно которому все образовательные учреждения страны с 1 сентября 2024 года обязаны размещать Государственный флаг Российской Федерации на своих зданиях и прилегающих территориях. Данный закон направлен на укрепление патриотического воспитания молодежи и формирование уважительного отношения к государственным символам России.

Согласно новому закону, Государственный флаг РФ должен быть постоянно размещен на зданиях школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций независимо от формы собственности. Кроме того, флаг должен быть поднят во время проведения торжественных мероприятий и государственных праздников. Ответственность за надлежащее состояние и своевременную замену флагов возлагается на руководство учебных заведений.

Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ будут осуществлять контроль за исполнением нового закона. В случае несоблюдения требований, предусмотрены административные штрафы для должностных лиц и организаций.



Представители образовательного сообщества поддержали инициативу президента. "Государственный флаг - это не просто символ, это часть нашей истории и культуры. Его присутствие в образовательных учреждениях будет способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну и сопричастности к ее судьбе", - отметил ректор одного из ведущих вузов страны.



Ожидается, что к началу нового учебного года все образовательные учреждения России обеспечат выполнение требований закона и Государственный флаг РФ займет достойное место на их фасадах и территориях. Этот шаг призван не только укрепить патриотический дух российского образования, но и стать зримым символом единства нации и преемственности поколений.